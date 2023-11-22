Петржела: «Не верю, что Алип попадёт в «Манчестер Юнайтед»

Бывший рулевой «Зенита», чех Властимил Петржела отреагировал на слухи, которые связывают защитника питерского клуба и сборной Казахстана Нуралы Алипа с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось о том, что на последнем матче сборной Казахстана против команды Словении за Алипом следили скауты «красных дьяволов».

«Не верю, что Алипу удастся попасть в «МЮ». Но если этот клуб действительно им интересуется – держу за него кулачки», - говорит Петржела для телеканала «Матч ТВ».

В этом сезоне Нуралы стал основным игроком обороны «Зенита» - в его активе почти все официальные матчи команды с июля.