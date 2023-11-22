​В агентстве Алипа отреагировали на информацию о «Манчестер Юнайтед»

В прессе появилась информация о том, что за защитником «Зенита» Нуралы Алипом во время последнего матча сборной Казахстана следили скауты «Манчестер Юнайтед». На эту информацию отреагировали в агентстве Player Career Management, которое работает с 23-летним футболистом.

«В агентство никто не обращался – остальное на совести авторов... Игрок принадлежит «Зениту» и в данный момент сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу в завоевании чемпионства», - ответ из агентства приводит «Спорт-Экспресс».

Нуралы Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. С тех пор казахстанец провёл за питерцев 44 официальных матча в различных соревнованиях. Результативными действиями Алип не отмечался.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Нуралы Алипа в 2 миллиона евро.