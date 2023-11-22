Ровно 15 лет назад, 22 ноября 2023 года московское «Динамо» в последний раз сыграло на прежнем стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. После спортивный объект был закрыт на реконструкцию и разрушен, на его месте была возведена новая многофункциональная спортивная арена, которую сейчас футбольный мир знает как «ВТБ Арену».

В тот день в рамках 30 тура РФПЛ динамовцы принимали томскую «Томь». Благодаря дублю Александра Кержакова матч завершился уверенной победой «бело-голубых» - 2:0.

Кстати, в том сезоне динамовцам удалось завоевать бронзовые медали национального первенства. Чемпионом страны стал казанский «Рубин», серебро – у столичного ЦСКА. Четвёртое место занял «Амкар», а пятое – питерский «Зенит».