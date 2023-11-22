«Сочи» проведёт открытую тренировку перед тяжёлым выездом в Питер

Аутсайдер РПЛ, ФК «Сочи» решил провести открытую тренировку для всех желающих, пишет клубная пресс-служба. Она состоится в грядущую пятницу, 24 ноября. Время начала мероприятия – 11:00, адрес – улица Ленина, 95.

«Получите уникальную возможность воочию увидеть, как команда готовится к предстоящему матчу с «Зенитом», и лично поддержать парней перед важной игрой», - говорится в сообщении от клуба.

Напомним, что в 16 туре сочинцам предстоит, пожалуй, один из труднейших выездов сезона – команда будет играть в Питере против местного «Зенита», который после ничьей с «Краснодаром» в 15 туре вряд ли будет снисходителен к сопернику. Матч намечен на 25 ноября.

Сочинцы после первого круга сезона РПЛ с 10 баллами замыкают турнирную таблицу. Однако от 14 места команду отделяют лишь два балла, которые можно набрать всего за один тур.