Полузащитник питерского «Зенита» Клаудиньо сделал себе огромную татуировку на весь живот. На тату изображён тигр, делится видеозаписью телеграм-канал «Закулисье спорта».

Это далеко не первое тату бразильца довольно крупных размеров. Так, в прошлом году бразилец набил себе на всю спину портреты своих родителей.

«Почему не лев?», - пишет один из пользователей, намекая на то, что лев – звериный талисман «Зенита».

«Он будет стареть, а тигр – всё шире улыбаться», - пишет другой пользователь Telegram в комментариях.

Забавно, конечно, это тату будет выглядеть, если спустя годы Клаудиньо наберёт вес.