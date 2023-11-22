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Клаудиньо сделал огромную татуировку на весь живот видео

22 Ноября 2023 • 22:27 Комментировать

Полузащитник питерского «Зенита» Клаудиньо сделал себе огромную татуировку на весь живот. На тату изображён тигр, делится видеозаписью телеграм-канал «Закулисье спорта».

Это далеко не первое тату бразильца довольно крупных размеров. Так, в прошлом году бразилец набил себе на всю спину портреты своих родителей.

«Почему не лев?», - пишет один из пользователей, намекая на то, что лев – звериный талисман «Зенита».

«Он будет стареть, а тигр – всё шире улыбаться», - пишет другой пользователь Telegram в комментариях.

Забавно, конечно, это тату будет выглядеть, если спустя годы Клаудиньо наберёт вес.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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