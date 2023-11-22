Конец ноября – грядущая зима в столице Татарстана полноценно вступает в свои права, засыпав город Казань снегом. Но даже в таких условиях местный «Рубин» не прекращает тренировки и готовится к матчу 16 тура РПЛ против воронежского «Факела».

Пресс-служба казанцев сняла, как реагируют на обильный снегопад легионеры «Рубина».

«Честно скажу, хочу домой в Африку», - говорит один из футболистов.

Напомним, что матч против «Факела» станет для «Рубина» последним домашним в 2023 календарном году. Сейчас «рубиновые» идут на восьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от третьего места всего на три балла.