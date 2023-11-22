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«Хочу домой в Африку»: В «Рубине» засняли реакцию легионеров на казанский снег видео

22 Ноября 2023 • 21:52 Комментировать
Рубин
...
Факел
26.11 16:30

Конец ноября – грядущая зима в столице Татарстана полноценно вступает в свои права, засыпав город Казань снегом. Но даже в таких условиях местный «Рубин» не прекращает тренировки и готовится к матчу 16 тура РПЛ против воронежского «Факела».

Пресс-служба казанцев сняла, как реагируют на обильный снегопад легионеры «Рубина».

«Честно скажу, хочу домой в Африку», - говорит один из футболистов.

Напомним, что матч против «Факела» станет для «Рубина» последним домашним в 2023 календарном году. Сейчас «рубиновые» идут на восьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от третьего места всего на три балла.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
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