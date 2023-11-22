Тетрадзе – об Оздоеве: «Лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе»

Футбольный тренер Омари Тетрадзе оценил летний переход полузащитника Магомеда Оздоева в греческий ПАОК. Прошлый сезон Магомед провёл в соседней Турции в рядах стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк».

«Он бы ошибся с переходом, если бы там не играл. Но сейчас Магомед – лидер своей команды. Он поступил правильно, ведь лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе», - говорит Тетрадзе о выборе Оздоева для «Чемпионата».

Отметим, что сейчас в турнирной таблице чемпионата Греции ПАОК из Салоников идёт на четвёртом месте, отставая от первого на пять очков. У самого Оздоева в активе три забитых гола.