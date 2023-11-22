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Мужской и женский ЦСКА организовали выставку своих трофеев в метро фото

22 Ноября 2023 • 21:26 Комментировать

В Москве на станции метрополитена «ЦСКА» организована выставка трофеев мужской и женской команды «красно-синих». В рамках неё все желающие могут посмотреть на самые свежие трофеи ПФК и ЖФК ЦСКА – завоёванные в 2023 календарном году Кубки России.

Трофеи простоят на станции Большой кольцевой линии на протяжении двух недель: с 21 ноября по 5 декабря.

Напомним, что мужской ЦСКА в Суперфинале Кубка обыграл «Краснодар» в серии пенальти в минувшем июне. А ЖФК ЦСКА 15 октября обыграл «Зенит» с разгромным счётом – 4:1.

Станция метро «ЦСКА» в Москве была открыта более пяти лет назад – в феврале 2018 года.

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