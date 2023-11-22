Игрок «Акрона»: «Без стадиона, если выйдем в РПЛ, не остаемся»

Защитник тольяттинского «Акрона» Егор Данилкин рассказал, где команда будет играть домашние матчи в том случае, если выйдет в РПЛ по итогам текущего сезона Мелбет-Первой лиги.

«У нас не будет ситуации, что мы выйдем в РПЛ и нам владелец скажет: «Нет, ребята, извините, стадиона нет!». Мы обсуждали, что первое время будем играть в Самаре», - говорит Данилкин телеканалу «Матч ТВ».

В Самаре на местной «Солидарность Арене», что построена была к чемпионату мира 2018 года, играют «Крылья Советов».

«Акрон» сейчас занимает четвёртое место в таблице Мелбет-Первой лиги, однако отстаёт от лидера лишь на три балла – у тольяттинцев 34 очка, а у махачкалинского «Динамо» - 37. Играет домашние матчи «Акрон» в Жигулёвске на стадионе «Кристалл», что вмещает 3 тыс. человек.