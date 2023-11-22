Игрок «Акрона» Данилкин назвал лучшего вратаря РПЛ после Акинфеева — это не Сафонов

Центральный защитник «Акрона» Егор Данилкин ответил на вопрос о лучшем российском голкипере на данный момент.

«Лантратов — лучший после Акинфеева? Да, определенно. Сафонов? Нет, Лантратов», — приводит слова Данилкина «Матч ТВ».

Как отметил футболист, Акинфеева нужно оценивать вне общего рейтинга, как это происходит с Лионелем Месси.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Лантратов провел 15 матчей, в которых пропустил 19 мячей и три раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт 28-летнего голкипера с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в три миллиона евро.