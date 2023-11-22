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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Акрона» Данилкин назвал лучшего вратаря РПЛ после Акинфеева — это не Сафонов

22 Ноября 2023 • 20:40 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
1 2.50 X 3.70 2 2.75
25.11 13:00

Центральный защитник «Акрона» Егор Данилкин ответил на вопрос о лучшем российском голкипере на данный момент.

«Лантратов — лучший после Акинфеева? Да, определенно. Сафонов? Нет, Лантратов», — приводит слова Данилкина «Матч ТВ».

Как отметил футболист, Акинфеева нужно оценивать вне общего рейтинга, как это происходит с Лионелем Месси.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Лантратов провел 15 матчей, в которых пропустил 19 мячей и три раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт 28-летнего голкипера с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в три миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Краснодар Игорь Акинфеев Егор Данилкин Матвей Сафонов Акрон Илья Лантратов ещё теги

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