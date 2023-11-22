Назван лидер первого круга РПЛ по числу удачных отборов

Хавбек питерского «Зенита» Вильмар Барриос – лучший игрок первого круга Российской премьер-лиги по числу удачных отборов мяча. Как пишет «Рустат», у Барриоса в активе 46 отборов.

На втором месте рейтинга движется защитник «Локомотива» Максим Ненахов – 42 отбора. Однако Максим сыграл на 188 минут меньше, чем Вильмар.

Третья строчка рейтинга – у сразу трёх футболистов из трёх разных клубов. Это Ильнур Альшин («Факел»), Гленн Бейл («Крылья Советов») и Дмитрий Кабутов («Рубин») – каждый из них совершил по 41 удачному отбору.

В 16-м туре РПЛ «Зенит» Барриоса примет дома аутсайдера лиги – «Сочи», поэтому число удачных отборов у колумбийца может заметно возрасти.