Скауты «Манчестер Юнайтед» следили за защитником питерского «Зенита» Нуралы Алипом. Это было во время матча сборной Казахстана против команды Словении на выезде (1:2). Команды, напомним, играли решающий матч за выход на Евро-2024 напрямую.

Как сообщает El.kz, одним из посредников возможного трансфера Алипа в английский топ-клуб может стать клуб из Турции, так как напрямую в Россию из Великобритании деньги отправить нельзя из-за санкций.

Ранее о возможном интересе «МЮ» к Алипу высказался бывший зенитовец Константин Лепёхин. Всего Нуралы в этом сезоне провёл 19 матчей за «Зенит» в РПЛ и Кубке России.