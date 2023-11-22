Рабинер: «За таких тренеров как Адиев футболисты будут биться на поле»

Известный журналист Игорь Рабинер оценил слова главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева. После игры против сборной Словении в решающем матче квалификации на Евро-2024 20 ноября Адиев заявил, что берёт ответственность за поражение на себя со словами: «Возможно, я где-то просчитался».

«У него не могли играть лидеры - Зайнутдинов и Тагыберген, он не сказал ни слова об ответственности игроков и невыполнении ими задания, ни слова о судьях, ни слова о том, что соперник элементарно сильнее. Сейчас мало таких людей. И потому за таких, как Адиев, его футболисты бьются и будут биться», - пишет Рабинер в своём телеграм-канале.

Напомним, что сборная Казахстана ещё может пробиться на Евро-2024 через стыковые матчи – в полуфинальной паре казахстанцам будет противостоять сборная Греции. Матч пройдёт в марте 2024 года.