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«Краснодар» может отозвать из аренды лучшего бомбардира Первой лиги слухи

22 Ноября 2023 • 19:49 Комментировать

«Краснодар» может отозвать зимой из аренды лучшего бомбардира Мелбет-Первой лиги Джонатана Окоронкво. Об этом в своём информационном канале пишет журналист Сергей Ильёв.

Напомним, что 20-летний Окоронкво прямо сейчас является лучшим бомбардиром первенства. У форварда тульского «Арсенала» в активе – 12 голов.

Как отмечает Ильёв, на нападающего уже есть спрос. А «Арсенал» арендовал 20-летнего нигерийца лишь на текущий сезон.

«Ради себя краснодарцы отзывать Окоронкво не будут, однако по африканцу возможны заманчивые предложения о покупке из РПЛ», - пояснил Ильёв. И продать игрока будет выгоднее, даже с учётом уплаты неустойки тулякам за досрочное прекращение аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Арсенал Тула Джонатан Окоронкво ещё теги
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