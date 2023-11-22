«Краснодар» может отозвать зимой из аренды лучшего бомбардира Мелбет-Первой лиги Джонатана Окоронкво. Об этом в своём информационном канале пишет журналист Сергей Ильёв.

Напомним, что 20-летний Окоронкво прямо сейчас является лучшим бомбардиром первенства. У форварда тульского «Арсенала» в активе – 12 голов.

Как отмечает Ильёв, на нападающего уже есть спрос. А «Арсенал» арендовал 20-летнего нигерийца лишь на текущий сезон.

«Ради себя краснодарцы отзывать Окоронкво не будут, однако по африканцу возможны заманчивые предложения о покупке из РПЛ», - пояснил Ильёв. И продать игрока будет выгоднее, даже с учётом уплаты неустойки тулякам за досрочное прекращение аренды.