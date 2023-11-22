Пермский «Амкар», оставшийся без главного тренера, проявляет конкретный интерес к 46-летнему тренеру Константину Зырянову. Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале. По его информации, Зырянову уже поступал звонок из Перми.

Напомним, что Зырянова на прошлой неделе уволили из новороссийского «Черноморца» и специалист остался без работы. А Пермь знакома Зырянову не понаслышке. Во-первых, Константин родился в этом уральском городе, а во-вторых, свои первые шаги в карьере игрока он делал именно в пермском «Амкаре» - с 1995 по 1999 годы. После он отправился в столичное «Торпедо».

«Амкар» по итогам осени вылетел из дивизиона «серебро» Второй лиги А – во Вторую лигу Б.