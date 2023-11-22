В «Ювентусе» не подтверждают интерес к Сперцяну – журналист

Журналист Массимо Франки, который представляет издание Tuttosport, высказался по поводу информации об интересе «Ювентуса» к полузащитнику Эдуарду Сперцяну из «Краснодара».

Ранее сообщалось, что скауты «Ювентуса» просматривали Сперцяна на вторничном матче Хорватия – Армения.

«В «Ювентусе» никто не подтверждает интерес к Сперцяну, но на сайтах, конечно, могут писать всё что угодно. Серьёзных разговоров о его переходе в клуб чемпионата Италии здесь нет, по крайней мере, я об этом не слышал», - цитирует Франки «РБ Спорт».

Эдуарду Сперцяну 23 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных паса.