Угаров не видит проблемы в возможном уходе Ренана из «Зенита»

Денис Угаров, некогда защищавший цвета питерского «Зенита», полагает, что уход Роберта Ренана из клуба не станет серьёзным ударом для состава питерцев.

«Не вижу в этом какой-то большой проблемы. Купили же Эраковича, а новых покупать не надо, лучше своих молодых использовать, воспитанников», - говорит Угаров для «Спорта День за Днём».

Напомним, что Ренана «Зенит» подписал прошлой зимой – в рамках обмена с «Коринтиансом» форварда Юри Алберто. Однако в сезоне текущем у легионера набралось всего лишь восемь официальных матчей во всех турнирах, результативными действиями в которых он не отличался.

Ренан не планирует покидать «Зенит» в январе