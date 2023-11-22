​Юрист рассказал, с чем может столкнуться Норманн, если не заплатит «Ростову»

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, с чем может столкнуться полузащитник Матиас Норманн, если он не станет платить компенсацию «Ростову».

Как известно, суд ФИФА обязал Норманна выплатить «Ростову» компенсацию за разрыв контракта без оснований. О какой сумме идёт речь, клуб не сообщил.

«Если Норманн не будет обжаловать решение и согласится с ним, то он должен исполнить решение ФИФА. Если он этого не делает, то дисциплинарный комитет ФИФА накладывает на него санкции, в том числе может быть дисквалификация», - цитирует юриста «Чемпионат».

Прокопец отметил, что компенсация может быть списана не только с Норманна, но и с его нового клуба – с «Аль-Раеда».

Напомним, что Матиас Норманн уехал из России в августе, уведомив «Ростов» и «Динамо» (в московском клубе норвежец выступал в аренде) о разрыве контрактов. Норманн якобы объяснял своё решение соображениями безопасности.