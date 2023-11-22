Родолфо рассказал, что добирался на ретроматч 29 часов

Бывший защитник московского «Локомотива» Родолфо поведал, что добирался на ретроматч между легендами столичных «Локомотива» и ЦСКА 29 часов, но нисколько об этом не пожалел, ведь он встретился с Юрием Сёминым.

«29 часов занял путь. Маршрут: Белу-Оризонти - Сан-Паулу - Аддис-Абеба - Москва. Это было непросто, но я очень рад, что увиделся с Юрием Павловичем Семиным, это великий человек», - говорит бразилец для «РИА Новости».

Напомним, что Родолфо посвятил «Локомотиву» четыре года своей карьеры – с 2007 по 2011 год.

Кстати, ностальгическая встреча команд, что прошла на «РЖД Арене» в Черкизове, завершилась минимальной победой ветеранов «Локо» - 1:0.