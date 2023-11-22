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Родолфо: «Зенит» был самым принципиальным соперником «Локомотива» при мне»

22 Ноября 2023 • 18:43 Комментировать

Бывший защитник столичного «Локомотива», бразилец Родолфо порассуждал над тем, какой соперник для «железнодорожников» во время его игры за московский клуб был самым принципиальным.

«Для меня лично был «Зенит» самым принципиальным соперником. Дерби против «Спартака» тоже были интересны, но у «Зенита» на тот момент была очень мощная команда», - говорит Родолфо для «РИА Новости».

Родолфо был защитником «Локо» с 2007 по 2011 годы, перейдя в московский клуб из киевского «Динамо». После поиграл четыре года на родине – за «Гремио» и «Васко да Гама», а в 2015 году вернулся в Премьер-лигу и защищал цвета «Ахмата».

Ранее Родолфо предположил, когда Россию смогут вернуть в европейские клубные турниры.

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Локомотив Москва Зенит Родолфо ещё теги
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