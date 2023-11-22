Армянский футболист Араз Озбилиз завершил профессиональную карьеру. Об этом официально сообщает пресс-служба его последнего в карьере клуба – ереванского «Урарту».

Озбилизу на момент завершения карьеры – 33 года. Он родился в Стамбуле в 1990 году, начал заниматься футболом в Нидерландах в знаменитой на весь мир академии «Аякса». С 2010 по 2012 годы выступал за амстердамский гранд, а после перебрался в РПЛ, где с 2012 по 2013 годы был игроком «Кубани», а с 2013 по 2015 годы – московского «Спартака».

После в его карьере были турецкий «Бешикташ», молдавский «Шериф», испанский «Райо Вальекано». С 2019 года выступал в чемпионате Армении – сначала три года за «Пюник», а с 2023 года - за «Урарту».