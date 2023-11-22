Лепёхин допустил, что Алипом заинтересуется топ-клуб АПЛ

Экс-игрок полузащиты питерского «Зенита» Константин Лепёхин допустил, что защитник «сине-бело-голубых» и национальной команды Казахстана Нуралы Алип может своим прогрессом привлечь внимание топ-клубов из АПЛ. Например, «Манчестер Юнайтед».

««Не удивлюсь, если «МЮ» им заинтересуется. Нуралы - основной игрок сборной, футболист российского топ-клуба, по возрасту – пока молодой. Всё говорит: интерес к нему может быть», - говорит Лепёхин Legalbet.

Напомним, что сборная Казахстана едва не вышла на Евро-2024 напрямую – решающий матч подопечные Магомеда Адиева проводили против сборной Словении и проиграли – 1:2. Но у команды ещё есть шансы попасть на футбольный форум через стыковые матчи.