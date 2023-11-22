Дзагоев 21 раз открывал счёт за ЦСКА в Премьер-лиге – все матчи «армейцы» выиграли

Об уникальном достижении завершившего карьеру Алана Дзагоева напоминает «Цифроскоп». И вряд ли оно будет побито кем-то в ближайшие годы. Так, Дзагоев открывал счёт за ЦСКА в матчах Премьер-лиги 21 раз. И каждый из этих матчей «армейцы» выигрывали.

Второе место рейтинга среди бывших и настоящих игроков Премьер-лиги - у Ивицы Олича – 11 таких матчей. По 10 – у Зорана Тошича и Олега Шатова, девять матчей – у Джефферсона Фарфана и Владислава Радимова. Ближайший претендент из действующих игроков, кто может догнать Дзагоева – Евгений Харин из «Ахмата» - у него восемь матчей.

Напомним, что Алан ушёл из профессионального футбола вчера, 21 ноября. На момент завершения карьеры Алану 33 года, последним клубом в карьере россиянина стала «Ламия» - середняк чемпионата Греции. Сыграть за «Ламию» Дзагоев смог лишь пару раз, а затем снова получил травму.