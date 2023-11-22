Панченко назвал тройку игроков, которые зимой уедут из РПЛ

Форвард подмосковных «Химок» Кирилл Панченко порассуждал над тем, кто из действующих игроков Российской премьер-лиги может уехать играть в Европу уже этой зимой.

Выбор Кирилла пал на тройку армянских футболистов, выступающих за национальную сборную Армении и «Краснодар», московский «Локомотив» и нижегородский «Пари НН».

«Тикнизян, Сперцян и Севикян, скорее всего, уедут. Все интересные футболисты, а Севикян воспитывался в Европе: смотрит в ту сторону, а не ЦСКА. Ему легче адаптироваться там», - говорит Панченко для Legalbet.

Вчера все трое сыграли за сборную Армении в игре против команды Хорватии. Увы, южно-кавказская команда в очередной раз не вышла на крупный футбольный форум, завершив отбор на Евро-2024 на четвёртом месте квинтета D.