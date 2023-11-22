Хомуха дал ценный совет Дзагоеву

Российский тренер, бывший игрок столичного ЦСКА Дмитрий Хомуха дал совет завершившему карьеру Алану Дзагоеву по поводу его возможной тренерской карьеры в будущем. Футболист закончил с футболом вчера, 21 ноября в возрасте 33 лет.

«Это очень сложное дело, оно требует полной концентрации внимания и занимает много времени. Ему нужно понять, стоит ли идти в профессию. Но если решится – пусть начнёт с юношеского футбола, там точно всё поймёт для себя», - говорит Хомуха для RT.

Ранее Тимур Журавель вспомнил забавный эпизод с Дзагоевым, произошедший ещё в 2009 году во время съёмок телепередачи в Турции. Уже тогда в Алане наблюдались зачатки будущего тренера.