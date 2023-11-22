​Колосков дал РФС совет по будущему Карпина

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, сказал несколько слов о рулевом сборной России Валерии Карпине. Колосков советует РФС работать над продлением контракта с тренером.

Действующий контракт Валерия Карпина с РФС рассчитан до августа 2024 года.

«На месте РФС я бы постарался убедить Карпина, чтобы он продлил контракт со сборной. Его работа видна, сборная играет в современный футбол. Карпин на своём месте, он тот тренер, который нужен сборной России», - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Колосков отметил, что при отсутствии официальных матчей у сборной России совмещение двух постов не мешает Карпину. Специалист, как известно, тренирует ещё и «Ростов».

Напомним, что в понедельник сборная России в товарищеском матче разгромила Кубу со счётом 8:0.