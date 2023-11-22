26 ноября состоится День матери. В честь праздника «Ростов» сыграет в 16-м туре РПЛ против нижегородских гостей из «Пари НН» в специальной форме, делится пресс-служба дончан.

Так, на майке каждого из игроков «жёлто-синих» на груди будет написано имя его мамы. Надпись расположится чуть выше над эмблемой клуба.

«Уверены, что эту добрую акцию оценят наши футболисты и их самые главные люди на свете», - добавляют в клубе.

«Ростов» примет «Пари НН» как раз в воскресенье, 26 ноября. Старт встречи – в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча проведёт LiveResult.ru.