​Решение по делу об уходе Норманна из «Динамо» ожидается в январе-феврале

В августе Матиас Норманн покинул Россию, сославшись на то, что он беспокоится о своей безопасности. В тот момент норвежец расторг контакты с двумя клубами – с «Ростовом», а также с «Динамо», где он выступал в аренде.

В среду «Ростов» объявил о том, что суд ФИФА обязал Норманна выплатить клубу компенсацию за расторжение трудового соглашения без оснований.

«Динамо» тоже подавало жалобу, и дело сейчас находится на рассмотрении. Решение ожидается уже в следующем году – в январе-февраля. Об этом информирует телеграм-канал «Alexeev ньюс».

В настоящий момент 27-летний Матиас Норманн выступает за клуб «Аль-Раед».