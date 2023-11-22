Экс-«армеец» Любош Калоуда специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на одну из самых громких новостей вчерашнего дня в мире российского футбола – 33-летний Алан Дзагоев завершил карьеру. Калоуда принадлежал ЦСКА с 2008 по 2011 годы и застал период игры за клуб Дзагоева.

«Да, я слышал, что Алан, к сожалению, завершил карьеру. Жаль, это случилось так рано, но это жизнь. Алан очень сильный футболист, у него была хорошая карьера. Я помню, как приехал в Россию и тренировался с Аланом в молодежной команде. Уже тогда было понятно, что его ждет большое будущее, так и получилось. Он очень сильно выделялся, играл очень технично. Думаю, что Алан один из сильнейших игроков в истории ЦСКА. Мне было очень приятно познакомиться и играть с таким футболистом, как Алан», - говорит Калоуда нашему корреспонденту.

Последним клубом Алана была греческая «Ламия» - за неё он сыграл всего два раза на официальном уровне.