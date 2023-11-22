Пятибратов: «Василенко надолго без работы не останется»

Российский тренер Дмитрий Пятибратов порассуждал о судьбе своего коллеги по цеху Олега Василенко. Вместе они работали в воронежском «Факеле». А сегодня, 22 ноября официально появилась новость, что Василенко уволен из «Алании», в которой работал с марта 2023 года. Причина проста – неудовлетворительные результаты в последние пару месяцев.

«Не останется он надолго без работы, он квалифицированный тренер с хорошим бэкграундом. Человек здравомыслящий, перезагрузится, переосмыслит и приступит к поиску работы», - говорит Пятибратов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Алания» на момент увольнения Василенко идёт на шестом месте в Мелбет-Первой лиги. У команды 31 балл, отставание от первого места – шесть очков. Позади - 19 туров первенства.

«Алания» уволила главного тренера