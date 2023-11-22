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​В «Ростове» отреагировали на решение ФИФА по Норманну

22 Ноября 2023 • 17:15 Комментировать

Суд ФИФА обязал Матиаса Норманна выплатить «Ростову» компенсацию за расторжение контракта без оснований. Комментарий на этот счёт дал Алексей Рыскин, который в «Ростове» работает на должности спортивного директора.

«Конечно, решение положительное. Но комментировать ничего не готов. Это юридическое дело, пусть юристы его и комментируют», - цитирует Рыскина «РБ Спорт».

Напомним, что в августе Матиас Норманн расторг контракт не только с «Ростовом», но и с «Динамо», где он выступал в аренде.

На текущий момент «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Валерия Карпина проведёт 26 ноября – против «Пари НН» на своём поле.

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Ростов Матиас Норманн Алексей Рыскин ещё теги
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