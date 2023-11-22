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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ещенко отреагировал на слова Дзагоева о чемпионстве «Спартака»

22 Ноября 2023 • 16:47 Комментировать

«Раз в год и палка стреляет», - так описал последнее чемпионство «Спартака» бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Андрей Ещенко, становившийся с «красно-белыми» чемпионом России, отреагировал на слова Дзагоева.

«Дзагоев сказал по факту. Сколько ждали чемпионства? 16 лет! Мы выиграли заслуженно. Но сейчас, например, снова не можем конкурировать. Что может задевать, если мы не выигрываем, хотя все предпосылки есть. Надеюсь, в дальнейшем это изменится», - цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

«Спартак» становился чемпионом России в 2017 году под руководством итальянского тренера Массимо Карреры.

Прямо сейчас, после первого круга Премьер-лиги сезона 2023/2024, «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на восемь зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алан Дзагоев Андрей Ещенко ещё теги
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