Сенников: «Возможно, Мостовой будет топ-тренером России»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы экс-полузащитника «Спартака» Александра Мостового в качестве тренера.

«Возможно, Мостовой будет топ-тренером России. У него огромный опыт футболиста, работал с хорошими тренерами», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Также Сенников отметил, что любой клуб РПЛ — это топ-уровень для неопытного тренера.

Ранее сообщалось, что Мостовой отказался возглавить бразильский клуб «Атлетико Сеаренсе», выразив желание работать только в России.

Напомним, в период своей игровой карьеры, помимо «Спартака», Мостовой успел поиграть за «Сельту», «Алавес», «Страсбург», «Кан» и «Бенфику».