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Сенников: «Возможно, Мостовой будет топ-тренером России»

22 Ноября 2023 • 16:31 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы экс-полузащитника «Спартака» Александра Мостового в качестве тренера.

«Возможно, Мостовой будет топ-тренером России. У него огромный опыт футболиста, работал с хорошими тренерами», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Также Сенников отметил, что любой клуб РПЛ — это топ-уровень для неопытного тренера.

Ранее сообщалось, что Мостовой отказался возглавить бразильский клуб «Атлетико Сеаренсе», выразив желание работать только в России.

Напомним, в период своей игровой карьеры, помимо «Спартака», Мостовой успел поиграть за «Сельту», «Алавес», «Страсбург», «Кан» и «Бенфику».

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Евро-Футбол.Ру,
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