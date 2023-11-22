​Суд обязал Норманна выплатить деньги «Ростову»

В августе полузащитник Матиас Норманн внезапно уехал из России, одновременно расторгнув контракты с «Динамо» (аренда) и «Ростовом». Норвежец якобы сослался на соображения своей безопасности.

На прошлой неделе состоялось заседание трибунала ФИФА, и суд обязал 27-летнего Норманна выплатить компенсацию «Ростову». Футболиста признали виновным в расторжении контракта без оснований, сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

Отмечается, что клуб «Аль-Раед», куда перебрался Норманн после отъезда из России, несёт солидарную ответственность за выплату игрока «Ростову».