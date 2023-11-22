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​Клубы Серии А просмотрели Тикнизяна и Сперцяна

22 Ноября 2023 • 16:07 Комментировать

Во вторник вечером в последнем туре отбора на чемпионат Европы сборная Армении проводила гостевой матч против Хорватии. На игре в Загребе присутствовали скауты клубов итальянской Серии А. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Ювентус» просматривал защитника Наира Тикнизяна, а «Болонья» - полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Отмечается, что Тикнизян и Сперцян могут отправиться в Италию уже зимой – интерес клубов Серии А к ним очень высок.

В настоящий момент 24-летний Тикнизян представляет «Локомотив», а 23-летний Сперцян – «Краснодар». Портал Transfermarkt оценивает игроков в 5 и 15 миллионов евро соответственно.

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Болонья Локомотив Москва Ювентус Краснодар Наир Тикнизян Эдуард Сперцян трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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