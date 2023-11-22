Бывший вратарь ФК «Москва», «Локомотива» и сборной Беларуси, нынешний тренер вратарей «Славии» из Мозыря Антон Амельченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал завершение игровой карьеры 33-летним полузащитником Аланом Дзагоевом.

- По Дзагоеву что можно сказать? Всему когда-то приходит конец. Его организм устал и сказал Алану, что хватит. У него была сильная карьера, но надо уметь вовремя уйти. Дальше, после завершения карьеры, жизнь может быть ещё увлекательнее, – сказал Амельченко.

Большую часть карьеры Алан Дзагоев провёл в московском ЦСКА, за который выступал в 2008-2022 годах.