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​Путин наградил Мутко

22 Ноября 2023 • 15:50 Комментировать

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Виталия Мутко. Бывший министр спорта России был удостоен ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Соответствующая информация размещена на портале правовой информации.

В указе говорится о том, что Мутко был награждён за вклад в реализацию государственной политики по развитию сферы жилищного строительства и ипотечного кредитования.

В настоящий момент Виталий Мутко занимает пост генерального директора АО «ДОМ.РФ». В своё время он был не только министром спорта России, но и президентом питерского «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Мутко Владимир Путин
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