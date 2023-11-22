​Путин наградил Мутко

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Виталия Мутко. Бывший министр спорта России был удостоен ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Соответствующая информация размещена на портале правовой информации.

В указе говорится о том, что Мутко был награждён за вклад в реализацию государственной политики по развитию сферы жилищного строительства и ипотечного кредитования.

В настоящий момент Виталий Мутко занимает пост генерального директора АО «ДОМ.РФ». В своё время он был не только министром спорта России, но и президентом питерского «Зенита».