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Селин: «Может, Дзагоев рассуждал как Акинфеев про переход в Европу» эксклюзив

22 Ноября 2023 • 15:46 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал завершение игровой карьеры 33-летним полузащитником Аланом Дзагоевым, последним клубом которого осталась греческая «Ламия».

- Дзагоев был футболистом хорошего уровня, ярко проявлял себя в ЦСКА, вызывался в сборную. Но частые травмы помешали ему полностью реализовать себя. Не раскрыть потенциал, а именно реализовать себя. После травм Дзагоеву приходилось восстанавливаться определённое время, а потом ещё и набирать форму. И вот эти частые перерывы скомкали его карьеру. Возраст завершения игровой карьеры у каждого футболиста свой. Кому-то и в 35-37 лет рано заканчивать, а кто-то завершает в 33 года. Думаю, Дзагоев мог бы поиграть ещё на хорошем уровне, если бы не травмы.

- Чего Алан добился бы в чемпионате из топ-5?

- Это рассуждения из области «если бы да кабы». Я читал интервью Акинфеева, и у него взгляд такой, что ЦСКА и так серьёзный клуб, который играл в еврокубках и добивался там определённых побед. Поэтому Акинфеев не видел смысла куда-то уезжать. Возможно, и Дзагоев рассуждал так же. У кого-то есть цель и мечта попробовать себя в европейском чемпионате, даже неважно, в каком клубе. Пример – Кузяев с «Гавром». Кто-то считает, что если уезжать, то только в тот зарубежный клуб, который борется у себя за чемпионство и далеко проходит в еврокубках. Ну а кого-то устраивает игра за сильный российский клуб, с которым можно ставить спортивные цели внутри страны и достигать их. Здесь кто что для себя выбирает.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Алан Дзагоев Чемпионат России Чемпионат Греции Ламия РПЛ Алексей Селин ещё теги
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