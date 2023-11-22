Агент Дркушича: «Ваня невероятно счастлив после победы над Казахстаном»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал, как себя чувствует словенский футболист после победы над Казахстаном (2:1) в отборочном матче к чемпионату Европы 2024 года.

Напомним, Дркушич вышел на поле в самой концовке встречи (на 87-й минуте) и не сумел отметиться результативными действиями.

«Ваня невероятно счастлив после победы над Казахстаном. Они вышли на Евро! Ваня играл в последних двух матчах, поэтому очень рад, что внёс вклад в результат национальной команды», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 24-летний Дркушич провёл за «Сочи» 13 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами. Напомним, что после 15 туров РПЛ южане расположились на последнем 16-м месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.