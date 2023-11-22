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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзагоев: Жалею, что не поиграл в топ-чемпионате

22 Ноября 2023 • 14:41 Комментировать

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопрос, жалеет ли он о том, что в своё время не уехал в Европу.

Напомним, что накануне 33-летний Дзагоев объявил о решении завершить карьеру.

«Жалею ли я? Конечно. Спустя время могу сказать, что, конечно, жалею. Жалею, что не попробовал себя прямо на топ-уровне. Да, были игры Лиги чемпионов против грандов, но одно дело – сыграть с ними 3-4 игры в сезоне, а другое дело – на протяжении нескольких лет играть с ними постоянно.

Как бывало в Лиге чемпионов: первый тур – для тебя всё быстро, второй тур – ты уже играешь на этих скоростях. А когда ты потом играешь в чемпионате России даже со «Спартаком» или «Зенитом», то всё кажется медленно. Ты быстрее принимаешь решение, ты уже быстрее.

Заиграл ли бы я? Мы этого уже не узнаем (смеётся). Думаю, что да, потому что я быстро привыкал», - сказал Дзагоев в интервью для канала Нобеля Арустамяна в YouTube.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев
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