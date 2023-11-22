Гуренко: «Дзюба очень полезно играет на команду»

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением об игре нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

Эксперт отметил, что своими действиями на поле габаритный форвард приносит «Локомотиву» много пользы.

«Дзюба очень полезно играет на команду. У «Локомотива» в составе есть быстрые игроки, которые способны обыграть соперника, а Дзюба — тот форвард, который может как раз завершить, сбросить, подыграть», — цитирует Гуренко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 17 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Цвета московского клуба нападающий защищает с февраля текущего года.