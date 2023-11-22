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Денис Попов: «У Дзагоева была блестящая карьера, но это только полжизни» эксклюзив

22 Ноября 2023 • 14:13 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал завершение игровой карьеры 33-летнего полузащитника Алана Дзагоева.

- Наверно, это решение правильное, – начал Попов. – В последнее время Дзагоев долго лечился и мучился из-за травм, поэтому где-то устал бороться. Теперь пора и отдохнуть. Игра в футбол занимает только половину жизни, а во второй её части нужно найти себя в каком-то другом качестве. Это Дзагоев сам уже примет решение. Что касается футбольной карьеры, то она у него получилась блестящей, прошла со знаком «плюс», он молодец.

- Могла быть ещё более блестящей?

- Не только у него – практически у любого футболиста и спортсмена карьера могла быть лучше. К тому же, не всё зависит от самого игрока. Бывают травмы, какие-то жизненные ситуации и так далее. Самое главное для Дзагоева теперь не потеряться во второй части своей жизни, найти себя и дальше жить счастливо со своей семьёй, родными, близкими, друзьями.

- А то, что Дзагоев не поиграл в Европе?

- Это уже второстепенно. Что случилось, чего не случилось… На то была куча причин, и даже нет смысла их разбирать. У любого спортсмена есть много «если». В любом случае, повторюсь, карьера у Дзагоева получилась хорошей. С тем, что она могла быть ещё лучше, тоже никто не спорит. Сейчас ему надо переключиться, отдохнуть и дальше продолжать свой путь в жизни. Может, и в футбольной сфере, но в другом качестве. Как тренер, работник клуба, занимающий административную должность, ещё какую-то. А может, Дзагоев будет двигаться дальше, заняв другую нишу по жизни, – отметил Попов.

Алан Дзагоев на протяжении своей игровой карьеры выступал за «Крылья Советов СОК» Димитровград, московский ЦСКА, казанский «Рубин» и греческую «Ламию».

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