​Жирков – об успехах ЦСКА: «Одного отправляли в «Барселону», другого – в «Реал», а по факту конкретных предложений не было»

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков высказался по поводу спроса на российских футболистов в европейских чемпионатах.

По словам Жиркова, многие игроки из России в принципе не нужны европейским клубам. Что касается возможности уехать в Европу, то Жирков считает, что в этом вопросе всё зависит от предложения.

«Когда ЦСКА выигрывал еврокубок, другие турниры, то одного отправляли в «Барселону», другого – в «Реал», а по факту конкретных предложений не было. Может и сейчас нет», - цитирует Жиркова ТАСС.

Напомним, что ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА в далёком 2005 году. Тогда московская команда в финале обыграла «Спортинг» со счётом 3:1.