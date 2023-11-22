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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Добрый, нежный, ласковый»: Сычёв рассказал, как изменился Сёмин

22 Ноября 2023 • 14:00 Комментировать

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сычёв сказал несколько слов об известном тренере Юрии Сёмине.

Напомним, что Сёмин был тренером команды легенд «Локомотива» в воскресном ретроматче против ЦСКА. «Железнодорожники» отпраздновали победу со счётом 1:0 благодаря единственному голу Дмитрия Лоськова.

«Сёмин изменился. Как в песне: он добрый, нежный и ласковый. Ретроматч носил дружеский характер, поэтому никаких накачек. Если бы такая игра была в 2004 году, всё было бы иначе», - цитирует Сычёва «Спорт-Экспресс».

Сычёв отметил, что перед игрой Сёмин призвал команду легенд «Локомотива» получить удовольствие от игры. По словам Сычёва, раньше перед играми с ЦСКА подобных фраз Сёмин не говорил.

После первого круга «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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