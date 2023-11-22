Хапов: «Верю, что Лантратов может вырасти в классного вратаря»

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов поделился мнением об игре голкипера команды Ильи Лантратова.

«Сейчас у него самый сочный вратарский возраст. Илья хорошо работает, я верю, что он может вырасти в классного голкипера. Он очень прилично выглядит», — цитирует Хапова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 28-летний Лантратов провёл за «Локомотив» 17 матчей, в которых пропустил 20 мячей и в четырёх встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После 15 туров РПЛ «Локомотив» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свой ближайший матч «красно-зелёные» проведут 25 ноября против «Крыльев Советов». Начало — в 13:00 по московскому времени.