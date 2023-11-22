Дзагоев - о чемпионстве «Спартака»: «Раз в год и палка стреляет»

Экс-игрок московского ЦСКА Алан Дзагоев вспомнил о триумфе столичного «Спартака» в сезоне-2016/2017 Российской премьер-лиги.

«Спартак» в сезоне-2016/2017 стал чемпионом? Раз в год и палка стреляет. Мне нравится, что ни тренер у «Спартака», каждый раз судья виноват», - высказался Алан на ютуб-канале Nobel.

Накануне Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом россиянин была греческая «Ламия», за которую он сыграл всего две встречи. Большую часть своей карьеры полузащитник провел в московском ЦСКА. В составе сборной России Алан провел 58 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами.