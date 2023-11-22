Хомуха: «Дзагоев не смог полностью реализовать свой потенциал»

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал решение полузащитника Алана Дзагоева заверить карьеру.

«Алан подавал очень большие надежды в качестве молодого и перспективного футболиста в свое время. Но, к сожалению, не смог полностью реализовать свой потенциал», - передает слова эксперта RT.

Напомним, что последним клубом 33-летнего Дзагоева была греческая «Ламия». За эту команду россиянин провел всего два поединка, после чего получил очередную травму.

В России полузащитник известен по выступлениям за московский ЦСКА и казанский «Рубин». На его счету более 50 матчей за сборную страны.