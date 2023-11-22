Дзагоев рассказал, как отказал «Спартаку»

Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев вспомнил о несостоявшемся трансфере в «Спартак».

«Насчёт «Спартака» - я не помню, какие были суммы. «Спартаку» я сразу сказал: «Не-не-не, это точно». Больших сомнений у меня не было», - рассказал полузащитник на ютуб-канале Nobel.

Напомним, что 21 ноября Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры. Последним местом работы 33-летнего игрока был греческий клуб «Ламия». В чемпионате России Алан на протяжении 14 лет защищал цвета московского ЦСКА. За сборную России он провел 58 поединков и записал себе в актив девять мячей.