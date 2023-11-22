Родолфо: «Россию вернут в еврокубки в феврале 2024 года»

Экс-защитник грозненского «Ахмата» и московского «Локомотива» Родолфо предположил, когда российские клубы смогут вернуться в европейские турниры.

«Когда российские клубы вернут в еврокубки? Скоро все закончится. Считаю, что в феврале 2024 года вашу страну вернут во все еврокубки и турниры УЕФА и ФИФА», - передает слова бразильца «РБ Спорт».

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от официальных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим национальная команда России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. В последней контрольной встрече подопечные Валерия Карпина одолели Кубу со счетом 8:0.