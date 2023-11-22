Бывший главный тренер «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал завершение карьеры полузащитником Аланом Дзагоевым в возрасте 33 лет.

- Дзагоев получил футбольное образование в ДЮСШ «Юность» Владикавказ и в одной из лучших академий в стране – имени Коноплёва. Оно легло на хорошие врождённые данные Алана, на его светлую футбольную голову. Поэтому у Дзагоева есть и хорошая техника, и удары, и передачи, и умение исполнять стандартные положения, и умение правильно действовать на поле в сложных ситуациях. Был памятный момент, когда Дзагоев забил со штрафного Лихтенштейну и показал Слуцкому, что именно он должен был тогда пробивать.

В ЦСКА Дзагоев играл бок о бок с такими стержневыми футболистами, как Вагнер Лав, Карвальо, Алдонин, Думбия, Тошич, Шемберас, Вернблум, Березуцкие, Игнашевич. Когда ты играешь в такой компании, естественно, тебе легче находить взаимопонимание с партнёрами и реализовывать себя. Всё это выливалось в голы и результативные передачи Дзагоева, а также в красивые комбинации с его участием. Он легенда ЦСКА, четырёхкратный чемпион России, обладатель нескольких Кубков и Суперкубков.

Карьеру Дзагоева можно разделить на две части. Сначала он был здоров, а потом его начали мучить травмы. Условно, с какого-то времени он месяц пропускал, месяц-полтора играл и опять выбывал из строя. Плюс были матчи, когда недолеченный Алан играл на уколах. Как-то Станислав Саламович Черчесов в разговоре со мной сетовал, что Дзагоев не может играть в полную силу из-за своей хронической травмы, и это была в то время очень большая потеря для сборной.

Конечно, травмы смазали окончание карьеры Дзагоева. Когда он по соглашению сторон расторг контракт с ЦСКА, то пытался рестартануть в «Рубине», но и там здоровье не позволило ему играть регулярно и стабильно. По ходу матчей не раз было видно, как у Алана «стреляла» мышца. Я думал, что он закончит карьеру уже после «Рубина», но ему захотелось поиграть ещё, и он поехал в Грецию. Наверняка в «Ламии» у него изначально была договорённость с руководством, что если он не сможет играть, то они расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Думаю, Дзагоев сейчас понял, что продолжение игры в футбол чревато для него усугублением состояния здоровья, всё-таки с возрастом хроника обостряется. Поэтому я считаю, что Алан принял правильное решение. Конечно, хотелось бы, чтобы он провёл прощальный матч с участием своих бывших партнёров по ЦСКА. Очень приятно, что главный тренер «армейцев» Владимир Федотов однозначно высказался за то, чтобы подобный матч состоялся. Таких людей, как Дзагоев, нужно провожать красиво.

- Зачем Слуцкий в своё время перевёл Дзагоева глубже в полузащиту?

- Сначала он играл под нападающими, был «десяткой». Слуцкий хотел, чтобы Дзагоев также отрабатывал в обороне, чтобы он был бокс-ту-бокс. Но Алан не был уникальным по здоровью и скоростным качествам футболистом. ЦСКА по-разному играл против разных соперников, и если где-то Дзагоев мог практически не участвовать в обороне, то где-то без этого было не обойтись. Отборы, естественно, не являлись сильной стороной Алана, но в первую очередь он отличался на поле эстетическими действиями. Было приятно наблюдать за его финтами и совершенно неожиданными передачами, которыми он влюбил в себя болельщиков. ЦСКА с Дзагоевым и без – это были две разные команды.

- Если бы Дзагоева нацеливали только на атаку, он бы проявлял себя ярче?

- Давайте посмотрим на примере Модрича. Он на высоком уровне делает большой объём и впереди, и сзади – поэтому Лука очень долго выступает за мадридский «Реал» и является великим футболистом. Если бы Дзагоев на пике карьеры уехал в большой европейский клуб, когда его туда приглашали, то, наверное, по уровню игры он стал бы таким, как Модрич, – сказал Щербаченко.

Большая часть игровой карьеры Алана Дзагоева прошла в московском ЦСКА, за который он провёл 397 матчей и забил 77 голов. Последним его клубом стала греческая «Ламия».